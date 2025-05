Gică Popescu, în alertă! Dezvăluiri despre viitorul lui Gică Hagi: "Are oferte" - Antena Sport

Gică Hagi ar putea să plece de la Farul. O spune preşedintele echipei constănţene Gică Popescu. Oficialul „rechinilor” speră să-l oprească, dar admite că tehnicianul are oferte din străinătate. Cei doi tocmai au fost prezenţți la festivitatea organizată de Galatasaray cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la câștigarea Cupei UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu spune că Gică Hagi e greu de convins să mai rămână la Farul, mai ales după ultimul sezon.

Gică Hagi ar putea pleca de la Farul

Farul lui Gică Hagi a ratat play-off-ul în acest sezon, dar şi posibilitatea unui baraj pentru un loc de Conference League. A terminat play-out-ul abia pe locul 5. ”Gică are oferte întotdeauna, credeți-mă ce vă spun. E greu de ținut. În fiecare an avem aceleași discuții cu el, îl rugăm să rămână. E clubul pe care Gică l-a făcut, pe care îl iubește atât de mult.

A investit atât de mult, nu doar partea financiară, ci și mult suflet și speranță. Împreună sperăm să avem un an mult mai bun decât cel pe care l-am încheiat”, a declarat Popescu, conform orangesport.ro.

Gică Popescu recunoaşte greşelile care au dus-o pe Farul în play-out şi nici nu se gândeşte să uite ceea ce s-a întâmplat în acest sezon. Speră însă ca Farul să se bată la cupele europene în sezonul viitor. ”Să uităm sezonul ăsta? Nu! Să învățăm din greșelile pe care le-am făcut, pentru că am făcut greșeli în acest an. Le știm, important e că știm ce am greșit și nu dorim să repetăm anul viitor. Întotdeauna Farul va avea ca obiectiv performanța.