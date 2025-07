Gabi Balint, verdict dur pentru FCSB după 1-2 cu Inter d'Escaldes: "Mai mult nu cred că vor face" - Antena Sport

Petrescu nu a vrut să le ia apărarea celor de la FCSB în urma acestei înfrângeri, dar nici nu i-a ironizat, punând accentul pe deplasarea dificilă pe care trebuie să o facă echipele care ajung în Andorra:

“S-a văzut la FCSB că nu mai există echipe mici, poate în afară de alea din San Marino, poate. În rest, orice meci e deschis oricărui rezultat. Dacă aş fi zis eu că FCSB are meci greu în Andorra, eram luat la mişto. Am fost în Andorra şi am avut noroc să nu pierdem. Am făcut 1-1 şi tot am fost criticaţi.

Nimeni nu ştie cum e acea deplasare. Eu nu vreau să îi protejez pe cei de la Steaua (n.r. FCSB) sau să îi apăr, dar este o deplasare incredibil de grea, cu autocarul, cu avionul. Aerul acolo e altfel şi e greu să te adaptezi şi la teren sintetic, şi la aer. Normal că rezultatul a fost care a fost, dar asta nu înseamnă că, dacă te califici, nu e bine”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă dinaintea meciului Paski – CFR Cluj.