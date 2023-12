Gică Hagi, prima reacţie după transferul lui Enes Sali la Dallas: "Nu pleacă mâine, mai stă până în iarnă!" - Antena Sport

Gică Hagi, prima reacţie după transferul lui Enes Sali la Dallas

Ce a spus despre meciul din Cupa României

Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5-10 decembrie Gică Hagi a avut o primă reacţie pe după transferul lui Enes Sali la Dallas. Campioana a pierdut cu 0-4, la capătul unui meci controlat de olteni în totalitate. Farul nu mai avea nicio şansă să se califice în sferturile de finală ale Cupei României.

Hagi a fost extrem de furios pentru înfrângerea echipei sale, chiar dacă echipa sa nu mai avea nicio şansă de calificare în sferturile de finală ale Cupei României. Universitatea Craiova şi FC Voluntari au fost echipele care s-au calificat din această grupă.

„Ăştia suntem, am fost şi vom fi. Trebuie să le dăm oportunităţi. Nu a fost un meci de presiune. De asta am vrut să îi bag în echipă. Avem mulţi accidentaţi pentru meci. Am încercat să facem o echipă. Cred că au învăţat multe lucruri. Am început meciul bine, am fost acolo, 30 de minute cât am putut.