Gicu Grozav cere noi transferuri la Petrolul: "Sper că vor mai veni jucători"! A anunţat obiectivul uriaş al echipei! - Antena Sport

Gicu Grozav cere noi transferuri la Petrolul! Valentin Ţicu va lipsi 6 luni după o accidentare gravă, iar Grozav vrea ca echipa să se întărească.

Gicu Grozav subliniază că obiectivul Petrolului în acest sezon este accederea în play-off.

Gicu Grozav cere noi transferuri la Petrolul: „Sper că vor mai veni jucători”! A anunţat obiectivul uriaş al echipei!

„Am întâlnit o echipă puternică. An de an se bat acolo sus, la primele locuri. O echipă cu calitate de la mijloc în sus.

Un meci greu, chiar dacă ei au venit după un meci de Europa. De ce nu, pot să zic, puteam să câştigăm.

Am avut câteva şuturi, puteam să luăm toate cele 3 puncte. Una peste alta suntem mulţumiţi.