Gicu Grozav, mesaj direct despre Mehmet Topal după ce a marcat în Petrolul - Farul 1-1: "Îl ajutăm cât putem!" - Antena Sport

Gicu Grozav a transmis un mesaj direct despre Mehmet Topal după ce a marcat în Petrolul – Farul 1-1. Jucătorul echipei din Ploiești nu s-a ferit de cuvinte, la interviul de la finalul partidei.

Grozav i-a „suflat” victoria echipei lui Gică Hagi, în cadrul partidei din etapa a 9-a. Jucătorul ploieștenilor a marcat în ultimele minute ale partidei și a dus scorul la 1-1. Meciul dintre Petrolul și Farul a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

La finalul partidei, Grozav a vorbit despre prestația Petrolului, dar și despre Mehmet Topal, antrenorul echiplei.

Jucătorul de la Petrolul a spus că tehnicianul turc are un viitor strălucit în față, având în vedere că a lucrat, de-a lungul carierei, cu mari antrenori.

„Ne bucurăm că am reușit să scoatem un punct, meritat zic eu. Consider că am făcut un meci bun. Am avut o greșeală și am luat gol. Am jucat împotriva unei echipe cu mare calitate, cu pretenții la play-off, care joacă un fotbal plăcut. Noi încercăm să ne clasăm cât mai sus, sperăm ca anul acesta să intrăm în play-off.