Denis Alibec, scandal cu Narek Grigoryan în prima repriză din Petrolul - Farul! Gică Hagi a reacționat imediat - Antena Sport

„Vindem tot, fără excepție / Semnat: o echipă fără nicio pretenție!”, a fost bannerul suporterilor, după ce Constantin Grameni, dar și Mihai Popescu, au părăsit echipa de la malul mării și au semnat cu rivale din Liga 1.

La câteva zile de la mesajul suporterilor, Gică Hagi a venit cu o reacție. „Regele” a spus că a fost nevoit să îi cedeze pe jucători pentru că Farul are probleme financiare.

De asemenea, Hagi a transmis faptul că Grameni și Popescu nu ar fi plecat de la echipă, în situația în care nu ar fi fost nevoie de bani pentru plata salariaților.

”Trebuie să vindem jucători pentru a plăti salariile. Avem 160 de angajați, 160 de angajați care trebuie plătiți. Trebuie să fim conștienți cu toții că trebuie să vindem.

Ne facem că nu știm că Farul are deficit de buget mare. Nu e că am avut 10-15 oferte pe jucători și am ales una nu știu care. A fost o singură ofertă și nu de bani foarte mulți”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.