Giedrius Arlauskis, dezvăluiri incredibile despre Gigi Becali: "Mi-a spus `tu eşti maimuţa mea`" - Antena Sport

Giedrius Arlauskis s-a retras la 36 de ani

Portarul a câştigat titlul cu FCSB în 2015

Giedrius Arlauskis a făcut dezvăluiri incredibile despre Gigi Becali. Portarul a câştigat titlul cu FCSB în 2015 şi a explicat ce a făcut patronul roş-albaştrilor în vestiar. „A fost stand-up comedy", a spus unul dintre cei mai de succes străini din istoria Ligii 1.

„Niciodată nu am vorbit cu Gigi Becali între patru ochi. Atât de simpatic omul şi nu am reuşit să stau de vorbă. Când mai vin jucători la Steaua, merg la Palat. Eu nu am fost.

Giedrius Arlauskis, dezvăluiri incredibile despre Gigi Becali

N-am stat niciodată cu el. Când am câştigat titlul, am făcut show acolo cu Gigi. Chiar a venit şi la antrenament şi la şedinţe. Când a ieşit din puşcărie a venit direct la şedinţă.