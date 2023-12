Giedrius Arlauskis s-a retras din fotbal! Portarul lituanian a fost de 7 ori campion al României! - Antena Sport

Giedrius Arlauskis s-a retras din fotbal

Portarul lituanian are un palmares impresionat în tricoul echipelor româneşti

Giedrius Arlauskis s-a retras din fotbal. Portarul lituanian, în vârstă de 36 de ani, era liber de contract din luna februarie a acestui an, atunci când s-a despărţit de Universitatea Craiova.

Arlauskis a fost de 7 ori campion al României. El a cucerit un titlu cu Unirea Urziceni, unul cu FCSB, iar celelalte 5 le-a luat cu CFR Cluj.

”De când m-am despărțit de Craiova, vreau să anunț în premieră că nu am mai vorbit cu nimeni, am decis că e gata cu fotbalul. M-am retras de atunci. Spun în premieră că m-am retras din fotbal, nu mai am benzină.