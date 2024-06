Gigi Becali a anunţat o lovitură financiară importantă pentru FCSB: "O să iau un milion de euro" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat o lovitură financiară importantă pentru FCSB Gigi Becali / Hepta Gigi Becali a anunţat o lovitură financiară importantă pentru FCSB! Patronul „roş-albaştrilor” a precizat că urmează să intre 1 milion de euro în conturile clubului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali e decis să joace cu minim 5 jucători români în sezonul următor. Noua regulă de la FRF ar aduce 1 milion de euro în conturile FCSB-ului, susţine Gigi Becali. Gigi Becali a anunţat o lovitură financiară importantă pentru FCSB: „O să iau un milion de euro” „A apărut o nouă regulă, că dacă nu ai 5 jucători români în teren nu mai primeşti pentru copii şi juniori. Eu o să iau un milion de euro”, a declarat Gigi Becali la digisport.ro. Gigi Becali s-a convins şi anunţă şi că Marius Ştefănescu nu va mai ieşi din primul 11 la FCSB. Patronul roş-albaştrilor este sigur că mijlocaşul transferat de la Sepsi cu 1.300.000 de euro va confirma încă din primul meci jucat în tricoul roş-albastru. Latifundiarul din Pipera l-a comparat pe noul jucător al campioanei României cu starul Universităţii Craiova. Becali le-a transmis fanilor că a dat marea lovitură pentru preliminariile UEFA Champions League. Reclamă

„I-am dat lui 300 de mii şi lui Sepsi un milion”

Marius Ştefănescu a semnat cu FCSB! Anunţul oficial făcut de campioană a venit pe pagina de Facebook a clubului condus de Gigi Becali.

„A luat un milion Sepsi pentru că eu am făcut negociere dublă. Cu Sepsi şi cu Georgescu. I-am dat lui 300 de mii şi lui Sepsi un milion.

Ştefănescu nu concurează cu nimeni, pentru că el va fi cel mai bun de la Steaua în următorul sezon. Ăsta e oltean şi am avut de furcă cu el la negocieri. De ce am întârziat? Că nu am avut niciun fel de discuţie cu el.

Avea 10 mii la Sepsi şi eu i-am dat 17 mii. Cu o mie, ajungea la 20 de mii. Nu, că vrea şi 150.000 de mii. Cum, mă, să dau 150 de mii Nea Gigi, dacă vrei să mă iei Eu dădeam şi bani pe Mitriţă. L-am luat pe Mitriţă 2 cu 1.300.000 de euro”, a mai declarat Gigi Becali pentru sursa citată. Marius Ştefănescu a semnat cu FCSB! Anunţul oficial făcut de campioană „Bine ai venit, Marius Ștefănescu! FCSB anunță transferul lui Marius Ștefănescu, jucător provenit de la Sepsi OSK. Atacantul în vârstă de 25 de ani a semnat deja contractul și se va alătura lotului în cantonamentul echipei din Țările de Jos. Marius, care a evoluat în 191 de partide și a înscris 37 de goluri pentru covăsneni, va purta tricoul cu numărul 15. Clubul nostru îi urează Bun venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, se arată pe pagina de Facebook a campioanei. Reacţia presei din Ungaria după transferul lui Marius Ştefănescu la FCSB Publicaţia Nemzeti Sport a remarcat că Rapid l-a dorit şi ea pe Marius Ştefănescu. Dioszegi preciza că singura ofertă concretă pentru Ştefănescu a fost de la FCSB. „Sepsi OSK și-a vândut unul dintre cei mai buni jucători pentru o sumă-record: campioana României, FCSB, a plătit 1,31 milioane de euro pentru a-l aduce pe Marius Ștefănescu.(…)

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit totul înainte de anunțul oficial. Acesta va semna un contract de cinci ani de zile, potrivit presei din România, iar Ștefănescu va primi un salariu dublu față de cel de la Sfântu Gheorghe.(…)

Transferul lui Ștefănescu a fost un subiect de presă în România în ultimele luni, deoarece celălalt club de top din București, Rapid, a vrut de asemenea să-l transfere”, au scris jurnaliştii de la nemzetisport.hu.