"L-am luat pe Mitriţă 2!" Gigi Becali anunţă că Marius Ştefănescu nu va mai ieşi din primul 11 la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali s-a convins şi anunţă că Marius Ştefănescu nu va mai ieşi din primul 11 la FCSB. Patronul roş-albaştrilor este sigur că mijlocaşul transferat de la Sepsi cu 1.300.000 de euro va confirma încă din primul meci jucat în tricoul roş-albastru.

Latifundiarul din Pipera l-a comparat pe noul jucător al campioanei României cu starul Universităţii Craiova. Becali le-a transmis fanilor că a dat marea lovitură pentru preliminariile UEFA Champions League.

Marius Ştefănescu a semnat cu FCSB! Anunţul oficial făcut de campioană a venit pe pagina de Facebook a clubului condus de Gigi Becali.

„A luat un milion Sepsi pentru că eu am făcut negociere dublă. Cu Sepsi şi cu Georgescu. I-am dat lui 300 de mii şi lui Sepsi un milion.

Ştefănescu nu concurează cu nimeni, pentru că el va fi cel mai bun de la Steaua în următorul sezon. Ăsta e oltean şi am avut de furcă cu el la negocieri. De ce am întârziat? Că nu am avut niciun fel de discuţie cu el.