Marius Ştefănescu a semnat cu FCSB! Anunţul oficial făcut de campioană - Antena Sport

În cele din urmă, Gigi Becali a reuşit să îl transfere pe Ştefănescu la campioana României pentru 1.3 milioane de euro. Laszlo Dioszegi a dezvăluit că nu a avut de ales şi că mijlocaşul de 25 de ani l-a anunţat că se retrage din fotbal dacă nu este lăsat la FCSB. Au fost făcute presiuni şi de staff-ul tehnic.

„Vă daţi seama ce nopţi şi ce zile am avut. De vreun an ştim că Ştefănescu vrea să plece de la noi. Noi nu ştiam unde vrea să plece, dar mi-a spus că vrea să plece la o echipă mai mare decât noi. Eu am aşteptat oferte, dar din păcate nu a venit nimic la noi.

Chiar regret şi recunosc că am greşit… nu am crezut tot ce s-a vehiculat în acel moment în presă, despre cartonaşele galbene. Eu trebuia să apăr jucătorul şi să apăr clubul. Noi avem o zicală, primul este clubul, al doilea este echipa de fotbal şi al treilea sunt jucătorii individual.

Nu vreau să am îndoieli, dar pot să spun că poate m-am înşelat eu. Nu trebuia să iau apărarea jucătorului şi să fac o astfel de declaraţie. Dacă jucătorul vrea să plece, prin orice mijloace, poate să plece. Noi degeaba avem contract.

Antrenorul m-a implorat să-l las să plece. Jucătorul mi-a spus că dacă nu îl lăsăm să plece la FCSB, mai bine se lasă de fotbal. Vă daţi seama ce simt eu acum în inima mea.

Eu i-aş spune un singur lucru lui Ştefănescu: ‘Nu banii sunt cel mai important lucru în viaţă’. Eu recunosc că am greşit flagrant”, a spus Dioszegi, citat de digisport.ro.