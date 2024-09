Gigi Becali a anunţat transferul lui Daniel Bîrligea la FCSB: "A semnat. Din cauza lui Şucu m-a costat mult" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat transferul lui Daniel Bîrligea la FCSB. Telenovela legată de transferul atacantului de 24 de ani s-a încheiat. După ce Rapid a încercat să deturneze mutarea la campioana României, Gigi Becali a avut câştig de cauză.

Cu toate acestea, din cauza interesului manifestat şi de Dan Şucu, Gigi Becali a anunţat că a fost nevoit să mai scoată bani din buzunar pentru transferul lui Daniel Bîrligea. FCSB a plătit astfel mai mult de 2 milioane de euro.

Gigi Becali a anunţat transferul lui Daniel Bîrligea la FCSB: „A semnat. Din cauza lui Şucu m-a costat mult”

„A semnat deja. M-a costat mai mulți bani, dar asta este. M-a costat mult. Nu pot să spun mai multe. Din cauza lui Șucu m-a costat mult. Era și o chestiune de onoare, am declarat și eu și Varga că deja era jucătorul nostru, trebuia să fac orice, s-a lucrat până la 3 noaptea. Pe la 2 m-am culcat și după l-am lăsat pe Meme să colaboreze cu italienii.

Eu am fost dimineață la biserică și când am ieșit, mi-a dat Meme mesaj cu Hai să îți spun ceva. Am o stare foaarte bună. Mi-a zis inversul lui Șucu, care mi-a spus că are o stare o proastă dacă îl iau pe Bîrligea. Păi ce să facem, nu mai semnăm cu jucătorii? Deja a semnat. Păi dacă a semnat, atunci îl primesc la mine la palat„, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Luni seară, Gigi Becali s-a plâns de faptul că mutarea nu s-a efectuat, în condiţiile în care toate detaliile cu patronul de la CFR Cluj au fost stabilite.