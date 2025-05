Gigi Becali a dat ordin! Ce se va întâmpla cu jucătorul pe care vrea să obţină 30 de milioane de euro - Antena Sport

Gigi Becali speră să dea un nou tunn financiar pe piaţa transferurilor. Are mare încredere în puştiul de doar 17 ani pe care l-a achiziţionat de laa Farul, Alexandru Stoian. Latifundiarul din Pipera este încântat de jucătorul care tocmai a marcat pentru FCSB în ultimul meci al sezonului, contra celor de la CFR Cluj.

Gigi Becali i-a dat ordin lui Elias Charalambous. Alexandru Stoian va putea juca doar în poziţia de vârf de atac la FCSB. Acolo, campioana îl are şi pe Daniel Bîrligea.

Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului

Gigi Becali nu se dezminte. I-a fixat deja o clauză record lui Alexandru Stoian, jucătorul care nu e deloc sigur de locul său de titular la FCSB. A marcat contra celor de la CFR Cluj după doar 20 de secunde. Asta după o pasă foarte bună primită de la Mihai Lixandru. Chiar şi aşa, jucătorul are şanse mici să se impună la FCSB din cauza faptului că Daniel Bîrligea e titular de drept.

Chiar şi aşa, Gigi Becali nu vrea să îl forţeze pe un alt post. I-a spus clar lui Elias Charalambous că Stoian va juca doar vârf de atac. „Stoian nu va mai juca altceva în afară de vârf. Ăsta e ordinul meu! El e număr 9. Are fizic, e înalt, are 17 ani și încă mai crește – 10 cm. E iute. O să fie interesant. Stoian are voie să joace doar atacant.

Vârf. Atât! Nu mai știu ce clauză i-am pus. Mi se pare că 30 sau 50 de milioane”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, conform fanatik.ro.