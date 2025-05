Verdict dur pentru rivalele celor de la FCSB! Ce se va întâmpla cu echipa lui Gigi Becali: "Mi-e greu să cred" - Antena Sport

Lupu nu s-a oprit aici. Îl laudă la scenă deschisă pe Gigi Becali şi este uimit de forţa celor de la FCSB. Fostul mijlocaş e încântat pur şi simplu de forţa echipei care a câştigat ultimele două titluri în Liga 1. „Nu văd ce echipă la anul să le facă probleme celor de la FCSB. FCSB are echipa pe care o are. N-a pierdut niciun meci. Are aproape 25, 30 de meciuri în plus față de celelalte echipe și totuși se întăresc. Eu cred că cel puțin 2, 3 ani, FCSB nu va avea probleme în campionatul românesc!

Nu cred că există și nu cred că altă echipă are puterea de a se lupta cu Gigi la toate capitolele. A strâns foarte mulți jucători. Majoritatea dintre ei sunt tineri, nu sunt bătrâni. Mi-e greu să cred că va putea cineva să îi împiedice la anul și peste 2, 3 ani”, a declarat Dănuț Lupu.