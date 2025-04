Gigi Becali a dat verdictul! Cu cine se bate FCSB la titlu. Afirmaţiile care îl vor enerva pe Mirel Rădoi - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1 chiar înaintea derby-ului Rapid-FCSB care se va disputa duminică, de la ora 21.00. Latifundiarul din Pipera spune cu cine se va bate echipa sa la titlu. Sunt afirmaţii care nu vor fi deloc pe placul finului său, Mirel Rădoi. Asta pentru că Becali crede că oltenii vor termina campionatul abia pe locul 3.

Gigi Becali are mare încredere în echipa sa. Este convins că FCSB va câştiga al doilea titlu consecutiv în Liga 1.

Gigi Becali, verdict despre Craiova lui Mirel Rădoi

Gigi Becali nu are niciun dubiu. Echipa sa va fi din nou campioană, dar a riscat un pronostic mai detaliat. Este convins că CFR Cluj va termina campionatul pe locul secund. Spune că echipa lui Mirel Rădoi are mari probleme în apărare şi de aceea nu va putea duce lupta pentru titlu până la capăt.

„Cu Craiova e bătaia. Știi care e treaba? Eu le iau în calcul pe toate. Craiova ne urmărește, dar eu spun acum ceva. Deși Craiova ne urmărește și am scos-o pe CFR din calcul, pe locul doi va fi CFR-ul. O să vedeți că eu am dreptate. Pe locul doi va fi CFR.

Craiova nu are forță. Are valori, dar nu are forță. În plus, la Craiova, în apărare e balamuc mare”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.