Povestea lui Vlad Mihalache, înotătorul român care ţinteşte aurul la Jocurile Olimpice 2028: "Avem un plan bine stabilit" - Antena Sport

Vlad Mihalache este unul dintre înotătorii de viitor ai României! Puştiul care va împlini 18 ani pe 20 iunie e deja campion european la juniori şi a dezvăluit care au fost primii săi paşi spre sportul pe care îl iubeşte acum.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vlad, care tocmai ce a terminat liceul şi a trecut proba Bacalaureatului, şi-a început cariera la copii cu procedeul spate. A trecut apoi la crawl şi s-a oprit la fluture. În iulie 2024, Mihalache a cucerit aurul european la juniori, la 200 de metri fluture.

Vlad Mihalache, viitorul înotului românesc

“Ţin minte că venise iarna şi oprisem activitatea iar eu îi tot întrebam pe părinţi când mă mai duc, când mă întorc în bazin. Au observat această dorinţă la mine şi au început să creadă că sunt menit pentru asta. Am fost unul dintre puţinii copii care chiar se bucurau să fie acolo, să înot cât mai bine şi cât mai repede. Erau copii care plângeau după părinţi şi eu eram cam singurul care se simţea în largul lui. Eram unde trebuie. Am făcut dansuri, street dance, cu Tazz, din trupa Simplu. Am făcut doi ani, înainte să mă apuc de înot. Înotul a venit şi ca o completare, pentru că nu mai făceam dansuri şi aveam cam multă energie, trebuia să îmi ocup timpul cu ceva.

Primele mele medalii au venit la regionale. Când am luat prima medalie la un concurs naţional, eram aşa de fericit încât am uitat să îmi dau casca jos. M-am dus la poze cu casca, toată ziua aceea am stat cu casca pe cap, şi în maşină o purtam. Am simţit că îmi place foarte mult sportul acesta şi că pot face o carieră din înot, când am participat prima oară la o competiţie internaţională. La Multi Nations, în Cipru, am obţinut trei medalii, două de argint şi una de bronz. Aveam 16 ani. Atunci am început să iubesc să fac parte din lotul României şi să-mi reprezint ţara pe podiumurile internaţionale.

Primele medalii le-am câştigat la procedeul spate, apoi am trecut pe crawl şi acum destinul m-a adus spre fluture. Simt că la acest procedeu pot scoate cele mai mari performanţe. Îmi place să cred că suport durerea care vine cu procedul fluture mai bine şi că fac asta cu mai multă plăcere decât adversarii mei. Dacă privim din punct de vedere al antrenamentelor, fluturele este cel mai greu procedeu, cel mai dureros şi mai solicitant. Dacă întrebăm la concurs care e cea mai grea probă, toată lumea va spune că 400m mixt, dar pe locul al doilea e 200m fluture.