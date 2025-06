Gabriela Ruse, în formă maximă! Românca, în turul 2 la 's-Hertogenbosch după o victorie categorică - Antena Sport

Chiar dacă la US Open am avut minge de meci, în meciul de aici am simţit că am dominat-o total. Inclusiv la statistică, am văzut că la absolut tot am dominat-o. Am fost puţin frustrant. Antrenorul mi-a zis că atunci când voi câştiga meciul cu Badosa de aici, de la US Open, cel cu Keys de la Australian Open, o să fiu Top 10. Până atunci e important să câştig meciurile şi să iau pas cu pas. Am fost foarte constantă, asta s-a văzut.

(Te hrăneşti din meciul cu Badosa, ai luat un set) 100%. Acum nu se mai pune problema de câte seturi iau, se pune problema de cât de sus pot să ajung. Am văzut că a declarat şi prietena şi colega mea Jaqueline că se poate, acelaşi lucru îl pot spune şi eu. Am început să credem că se poate mai sus. Chiar şi noi, nişte fete modeste din România, care n-am avut nu ştiu ce condiţii, am reuşit şi vom reuşi să fim din ce în ce mai bune”, a declarat Gabriela Ruse, pentru AntenaSport.