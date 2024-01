Gigi Becali a dezvăluit primul 11 al FCSB-ului, înaintea meciului cu UTA: "Gata, am spus echipa!" - Antena Sport

”Eu vreau cu români, dar spuneţi-mi un jucător român şi-l cumpăr, măcar de valoarea lui Luis Phelipe, a lui Alhassan, a lui Nana. Nu e niciunul, nici mijlocaşi, interi, atacant, fundaş dreapta, niciunul din România nu e mai bun pe postul ăla. De la alte echipe, nu de la noi.

Ştefănescu zic că nu e mai bun decât Luis Phelipe. Am vrut să-l iau, dar n-au vrut să-l vândă, dar tot nu e mai bun decât Luis Phelipe, că dacă chiar insistam îl luam. Vă dau 1 milion, dau şi 3 milioane pe un jucător. Acum sunt mult mai bogat decât atunci, dădeam înainte. Nu am dat 3 milioane pe Coman, 2 pe Nedelcu, pe Tănase, 2.2. Nu am ce jucători să iau, nu există.

Ajungând în situaţia că n-ai marfă în România preferi să iei străini, ca să poţi câştiga campionatul. Phelipe are 22 de ani, Baba are 23 de ani, Antwi are 22. Am mers şi pe ajutorul de la Dumnezeu. De 7-8-10 milioane de euro pot fi, că sunt tineri.

Aşa îmi spun acum de la antrenament. Ei toţi îl vedeau pe Phelipe mingicar, dar eu am insistat pentru el. Acum îl văd la antrenament şi nu le vine să creadă ce face cu mingea. Aşa am făcut cu mulţi. O să-l văd la meci şi o să spun. Mi-e ruşine? Dacă nu funcţionează, e posibil să le dau bani să plece”, a spus Gigi Becali la orangesport.ro.