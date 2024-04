Gigi Becali a izbucnit în lacrimi în timpul derby-ului cu Universitatea Craiova: "Am bufnit în plâns!" - Antena Sport

Reclamă

Nu mai vreau să mă mândresc, că ați văzut ce s-a întâmplat. Am dat declarații și am luat 4 de la Rapid. Nu o să mai spun asta. Dacă Domnul le-a făcut pe toate, cum să mă mândresc? Eu am spus că vom avea o asemenea diferență pentru că mă bazam pe valoare echipei. Pe asta am mizat.

În seara asta a mai apărut un jucător, lângă Șut. Lixandru. Care chiar dacă avea galben, nu l-am schimbat. Pentru că este exponențial. Pe Șut și Lixandru eu i-am impus în echipa de start. Chiar și cei din staff m-au felicitat”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Fără Alexandru Mitriţă şi Ndong, accidentaţi, iar cu Bancu şi Screciu pe banca de rezerve, Universitatea Craiova a jucat slab în prima repriză a meciului de pe Arena Naţională. Bucureştenii au pus presiune pe poarta lui Laurenţiu Popescu, Lixandru (min. 10) şi Chiricheş (min. 26) trimiţând puţin pe lângă bară.

Scorul a fost deschis de Florinel Coman, din lovitură liberă, în minutul 29, iar după numai trei minute Ştefan Vlădoiu a trimis în propria poartă, la un corner executat de acelaşi Florinel Coman. În repriza a doua gazdele nu au mai forţat, craiovenii au avut o ocazie prin Cîmpanu, în minutul 78, şi FCSB s-a impus cu 2-0.

În clasament, FCSB conduce cu 41 de puncte. Bucureştenii sunt urmaţi de CFR Cluj şi Universitatea Craiova, ambele cu câte 31 de puncte.

Gigi Becali s-a dezlănţuit pe piaţa transferurilor: „Îl vreau pe Otele! Îmi place şi Mitriţă!” Anunţ despre Rrahmani Gigi Becali s-a dezlănţuit pe piaţa transferurilor. După ce, iniţial, a spus că a vorbit deja pentru transferurile lui Louis Munteanu şi Denis Alibec, Becali a vorbit despre alte mutări stelare entru grupele Ligii Campionilor. Gigi Becali a anunţat că îl vrea pe Otele de la CFR Cluj. Patronul de la FCSB şi l-ar dori şi pe Alexandru Mitriţă, dar nu crede că Mihai Rotaru o să îl vândă. Gigi Becali a vorbit şi despre Albion Rrahmani, atacantul celor de la Rapid. „Îmi place Mitriță, dar nu cred că pot să-l iau. Nu-ți dau ăștia jucători. Rotaru e om de business, dar și eu sunt. Nu poți să dai 2 milioane pe un jucător de 30 de ani. N-are rost, a fost un gând și nu trebuia să-l spun. A mâncat și bătaie acum, de ce să-l incit pe om? Doar mi-a venit un gând. Un jucător pe care îl vreau e Otele. Dacă îmi convine prețul, da. Dacă nu se califică în grupe, poate vor să câștige niște bani, nu? Rrahmani nu e o soluţie pentru că nu vreau genul ăla de jucător. Vreau un jucător de careu”, a spus Gigi Becali la primasport.ro.

