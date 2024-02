Gigi Becali a pus presiune pe Andrea Compagno: "Dacă-mi pun ambiţia, atunci pun al doilea contract!" - Antena Sport

Gigi Becali a pus presiune pe Andrea Compagno

Italianul forţează plecarea de la FCSB Gigi Becali a pus presiune pe Andrea Compagno şi l-a ameninţat că va activa clauza şi îi va prelungi contractul italianului. FCSB are o clauză în care îi poate prelungi cu încă 2 ani contractul.

Andrea Compagno s-a speriat şi a luat decizia să plece în această iarnă de la FCSB, scrie gsp.ro. Konyaspor şi Tianjin Teda sunt echipele care îl vor pe italian.

„Dacă-mi pun ambiţia, atunci pun al doilea contract. Pun al doilea contract şi stai pe bară acolo să vezi cum este. Asta i-am zis lui MM Stoica: «Îl am pe Compagno, jucătorul meu căruia îi dau salariul, dar eu nu am atacant la echipă, nu am jucători». Băi, să vină la antrenamente şi să-l vedem la joc.