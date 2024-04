Gigi Becali, "aroganţa" serii după ce s-a distanţat la 10 puncte de locul 2: "Vai, vai, vai" Mesaj direct pentru Dan Şucu! - Antena Sport

Reclamă

Vai, vai, vai. Nu mai fac glume, că după aia iar…

De acum încolo o să iau lecţii de discurs, să zic şi eu: ‘Întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători foarte valoroşi’.

(n.r: despre când va anunţa echipa cu CFR Cluj) Cu 2-3 zile înainte, vorbesc cu Pintilii, cu MM, ne consultăm. Echipa o fac toţi, dacă e să o luăm aşa”, a declarat Gigi Becali la digisport.ro.

Anghel Iordănescu e de părere că FCSB a câştigat campionatul! „Săgeţi” către olteni: „Anunţă că se bat la titlu, dar renunţă”

Anghel Iordănescu e de părere că FCSB a câştigat campionatul deja, după ce a învins-o cu 2-0 pe Universitatea Craiova.

„Tata Puiu” i-a criticat pe olteni pentru evoluţia din această seară. Fostul selecţioner al României a punctat că s-a simţit absenţa lui Mitriţă, Screciu şi Bancu.

„E o victorie lejeră, clară, care le aduce practic titlul. Un joc bun, un joc frumos, în mod special din partea Stelei (n.r.: FCSB-ului). Craiova rămâne datoare şi ne lasă să credem că se bate pentru campionat. Dar doar ne lasă să credem. Aşteptam mai mult de la Craiova, pentru că, de fiecare dată, oltenii vin cu ambiţia lor oltenească. Anunţă sus şi tare că se bat pentru campionat, dar într-un final renunţă. Pentru Universitatea au contat foarte mult cele 3 mari absenţe: Screciu, Bancu şi Mitriţă. Cred că ar fi arătat altfel Craiova, sunt jucători importanţi”, a declarat Anghel Iordănescu după FCSB – Universitatea Craiova 2-0. Dumitru Dragomir, reacţie fabuloasă despre Gigi Becali după FCSB – Universitatea Craiova 2-0: „Am vreo datorie la el?” Dumitru Dragomir a avut o reacţie fabuloasă despre Gigi Becali după FCSB – Universitatea Craiova 2-0. Fostul şef al LPF s-a arătat nemulţumit de nivelul fotbalului prestat în derby-ul de pe Arena Naţională. Reclamă

„Oracolul din Bălceşti” consideră că Universitatea Craiova s-a bătut singură în derby. FCSB a ajuns la 10 puncte avans faţă de echipa lui Neluţu Varga şi faţă de cea a lui Mihai Rotaru.

„S-au bătut singuri, asta îmi pare rău. Şi fotbalul nu a fost la un nivel foarte ridicat.

Mă aşteptam să fie stadionul plin şi fotbal bun. Pe viitor sper că va fi mai bine. Vă doresc să fiţi sănătoşi.

(n.r. Ce îi veţi transmite lui Gigi Becali când veţi vorbi cu dânsul la telefon?) Păi de ce să vorbesc cu el, am vreo datorie la el? Vă pup, pa”, le-a transmis Dumitru Dragomir jurnaliştilor la plecarea de pe Arena Naţională.

Gigi Becali a anunţat 5 transferuri la FCSB: „Vom lua sigur!” Anunţul de ultimă oră făcut

FCSB a câştigat cu 2-0 derby-ul cu Universitatea Craiova şi s-a distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului din Liga 1, cu 7 etape înainte de final. Florinel Coman a marcat un gol din lovitură liberă şi a provocat şi un autogol.

Gigi Becali a avut o primă reacţie după ce FCSB s-a distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului. Patronul de la FCSB a anunţat 5 transferuri.

„Nu mai vreau să mă mândresc. Eu am spus şi înainte de Rapid şi m-am bazat pe valoarea echipei. Este jucător exponenţial Lixandru. Eu aveam nevoie de un duş rece cu Rapid ca să termin cu trufia. Eu m-am bazat pe valoarea echipei. Nu numai control, am avut şi ocazii. Vreau un atacant pe care o să îl cumpărăm, mai vreau unul în dreapta. Tavi e bunicel, dar nu e ceea ce vreau eu pentru Europa. Vor veni 3-4 jucători. Am vorbit cu MM. Trebuie să luăm 5 jucători”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

