Anghel Iordănescu e de părere că FCSB a câştigat campionatul! "Săgeţi" către olteni: "Anunţă că se bat la titlu, dar renunţă" - Antena Sport

Un joc bun, un joc frumos, în mod special din partea Stelei (n.r.: FCSB-ului).

Craiova rămâne datoare şi ne lasă să credem că se bate pentru campionat. Dar doar ne lasă să credem.

Aşteptam mai mult de la Craiova, pentru că, de fiecare dată, oltenii vin cu ambiţia lor oltenească.

Anunţă sus şi tare că se bat pentru campionat, dar într-un final renunţă.

Pentru Universitatea au contat foarte mult cele 3 mari absenţe: Screciu, Bancu şi Mitriţă. Cred că ar fi arătat altfel Craiova, sunt jucători importanţi”, a declarat Anghel Iordănescu după FCSB – Universitatea Craiova 2-0.

Dumitru Dragomir, reacţie fabuloasă despre Gigi Becali după FCSB – Universitatea Craiova 2-0: „Am vreo datorie la el?" Dumitru Dragomir a avut o reacţie fabuloasă despre Gigi Becali după FCSB – Universitatea Craiova 2-0. Fostul şef al LPF s-a arătat nemulţumit de nivelul fotbalului prestat în derby-ul de pe Arena Naţională. „Oracolul din Bălceşti" consideră că Universitatea Craiova s-a bătut singură în derby. FCSB a ajuns la 10 puncte avans faţă de echipa lui Neluţu Varga şi faţă de cea a lui Mihai Rotaru. „S-au bătut singuri, asta îmi pare rău. Şi fotbalul nu a fost la un nivel foarte ridicat. Mă aşteptam să fie stadionul plin şi fotbal bun. Pe viitor sper că va fi mai bine. Vă doresc să fiţi sănătoşi. (n.r. Ce îi veţi transmite lui Gigi Becali când veţi vorbi cu dânsul la telefon?) Păi de ce să vorbesc cu el, am vreo datorie la el? Vă pup, pa", le-a transmis Dumitru Dragomir jurnaliştilor la plecarea de pe Arena Naţională. Gigi Becali a anunţat 5 transferuri la FCSB: „Vom lua sigur!" Anunţul de ultimă oră făcut FCSB a câştigat cu 2-0 derby-ul cu Universitatea Craiova şi s-a distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului din Liga 1, cu 7 etape înainte de final. Florinel Coman a marcat un gol din lovitură liberă şi a provocat şi un autogol. Gigi Becali a avut o primă reacţie după ce FCSB s-a distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului. Patronul de la FCSB a anunţat 5 transferuri.

„Nu mai vreau să mă mândresc. Eu am spus şi înainte de Rapid şi m-am bazat pe valoarea echipei. Este jucător exponenţial Lixandru. Eu aveam nevoie de un duş rece cu Rapid ca să termin cu trufia. Eu m-am bazat pe valoarea echipei. Nu numai control, am avut şi ocazii. Vreau un atacant pe care o să îl cumpărăm, mai vreau unul în dreapta. Tavi e bunicel, dar nu e ceea ce vreau eu pentru Europa. Vor veni 3-4 jucători. Am vorbit cu MM. Trebuie să luăm 5 jucători”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Victor Becali a plecat de la FCSB – Universitatea Craiova şi a vorbit de transferul lui Florinel Coman! Ce a spus de Gigi Becali!

Victor Becali a plecat de la FCSB – Universitatea Craiova şi a vorbit de transferul lui Florinel Coman! Cunoscutul impresar nu e foarte optimist în privinţa unui posibil transfer al lui Coman.

Şeptarul FCSB-ului a făcut un nou meci mare cu echipa lui Mihai Rotaru. El a deschis scorul din lovitură liberă, apoi a provocat un autogol. Practic, Coman a fost implicat decisiv în ambele goluri ale meciului.

„(n.r.: despre transferul lui Florinel Coman) Depinde dacă cineva este dispus să plătească banii pentru el.

El are 26 de ani. Nu înseamnă că nu poate plăti cineva banii pe el, dar, de regulă, la noi jucătorii tineri se vor vinde mai repede. Adică 19-20 de ani.

(n.r.: despre schimbările făcute de Gigi Becali) Dacă ia campionatul… Se tot discută despre problema asta. Omul e asumat. Nu a ascuns niciodată. Poate sunt patroni de cluburi care se implică mai mult şi nu-şi asumă. El şi-a asumat tot timpul.

Cine vine la Steaua (n.r.: FCSB) ştie care e politica Stelei (n.r.: a FCSB-ului).

Nu încerc să îl conving, numai el se poate convinge”, a declarat Victor Becali în timp ce părăsea Arena Naţională.

