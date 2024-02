Gigi Becali, după ce Farul a smuls un punct cu FCSB: "Era ziua lui naşu'. Mi-ar părea rău să nu se ducă în play-off" - Antena Sport

FCSB – Farul 1-1, în etapa a 24-a a Ligii 1

Farul a egalat în prelungiri, după un penalty comis de Joyskim Dawa

Premiera Power Couple - show-ul fenomen produs în România de Antena. Power Couple - La bine si la greu! Luni, Marți și Miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Un show cum n-a mai fost în România! Gigi Becali a făcut mai multe declaraţii despre naşul Gică Hagi după ce Farul a smuls un egal cu FCSB, 1-1, în prelungirile partidei de pe Arena Naţională. „Mi-ar părea rău să nu ajungă în play-off”, e concluzia lui Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Era ziua lui naşu’, să mănânce naşul bătaie, nu era bine. M-am gândit, e naşul meu, până la urmă să mai ia un punct, mi-ar părea rău să nu se ducă în play-off Gică. Am făcut egal, dar am câştigat încredere. Ori cu 11, ori cu 9…am văzut jocul echipei, nu le-am dat nicio şansă celor de la Farul.

Gigi Becali, după ce Farul a smuls un punct cu FCSB: „Era ziua lui naşu’. Mi-ar părea rău să nu se ducă în play-off”

Nici măcar o şansă, jucăm foarte bine. Mi-a dat încredere ca şi cum am fi câştigat. A demonstrat FCSB că e echipă puternică, că nu are probleme. Fără Olaru, fără Coman, el a fost la jumate, trebuie să ia antibiotic, are gâtul inflamat.