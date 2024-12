Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Oferta pe care e gata să o accepte: „Pleacă!” - Antena Sport

Sincer, acolo ne era locul (n.r. la egalitate cu liderul U Cluj). Am ajuns la 37 de meciuri sezonul ăsta. Băieţii au muncit enorm, au luat campionatul, am ajuns în Europa League… Jucăm în cupele europene, a fost un an de vis.

(În 2025 aperi tot la FCSB?) Anul viitor o să apăr acolo unde o să fiu. Dacă se va întâmpla ceva, eu rămân aici, sunt fericit. Toată lumea îşi doreşte mai bine„, a declarat Ştefan Târnovanu la digisport.ro.