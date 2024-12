"În 2025 aperi tot la FCSB?" Reacţia lui Ştefan Târnovanu, după ce a ajuns să fie dorit în Serie A: "Sunt fericit!" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu a avut prima reacţie la finalul meciului Poli Iaşi – FCSB, scor 0-2, din etapa 21-a a Ligii 1. Titularul dintre buturile campioanei României a vorbit despre şansele de a pleca în această iarnă în Serie A.

Giovanni Becali a anunţat că există interes pentru Târnovanu din Italia şi că ar putea fi transferat pentru 5 milioane de euro. Gigi Becali cere de două ori mai mult pentru goalkeeperul de 24 de ani.

Reacţia lui Ştefan Târnovanu, după ce a ajuns să fie dorit în Serie A

Târnovanu a scăpat fără gol primit în meciul cu Poli Iaşi şi a ajutat-o pe FCSB să egaleze la puncte liderul U Cluj.

„O victorie simplă, am câştigat 2-0, cei de la Iaşi nu prea au ajuns la poartă. Olaru, când cineva nu poate să dea gol, vine el şi reuşeşte o execuţie de vis.

Sincer, acolo ne era locul (n.r. la egalitate cu liderul U Cluj). Am ajuns la 37 de meciuri sezonul ăsta. Băieţii au muncit enorm, au luat campionatul, am ajuns în Europa League… Jucăm în cupele europene, a fost un an de vis.