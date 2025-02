Gigi Becali, ironie devastatoare pentru rivalii de la Rapid: "FCSB nu mai ia titlul în Giuleşti, îl ia la Petrolul!" - Antena Sport

Gigi Becali, interviu la palat/ AntenaSport Gigi Becali a lansat o ironie devastatoare pentru rivalii de la Rapid. Patronul de la FCSB a transmis că echipa sa va lua titlul în Giuleşti, dacă rivalii vor reuşi să se califice în această fază a campionatului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rapid poate pierde locurile de play-off, în această etapă. Petrolul îi poate depăşi pe giuleştenii lui Marius Şumudică, dacă o va învinge pe Farul, astăzi, de la ora 20:00. Gigi Becali, ironie devastatoare pentru rivalii de la Rapid Gigi Becali a dezvăluit că FCSB va câştiga titlul fără emoţii, şi în acest sezon. Patronul campioanei a transmis că echipa sa s-ar putea încununa campioană în Giuleşti, chiar pe terenul rivalilor de la Rapid. Însă, Becali a revenit asupra declaraţiilor şi a transmis că FCSB şi-ar putea adjudeca titlul la Ploieşti, pe terenul celor de la Petrolul, echipă care se luptă cu Rapid pentru un loc în play-off. Totodată, Gigi Becali a transmis că nu a avut nicio emoţie în derby-ul cu CFR Cluj, deşi clujenii au deschis scorul. Reclamă

„În etapa a şasea, din play-off, FCSB va lua titlul direct în Giuleşti. Dacă intră ei în play-off. A şasea e posibil să fie la Ploieşti, să fie acolo, să fim campioni. Nu mai vreau emoţii, vreau să fac echipă, să nu am emoţii.

Aseară nu am avut nicio emoţie, aveam alea 2 puncte în plus, şi 2-3 faţă de Craiova. Doar că emoţia în timpul meciului…trăirile patronului, după cum începe echipa încep sau nu emoţiile. Îmi dau seama dacă echipa mea controlează jocul, chiar dacă ia gol, nu mai am emoţii. Am văzut-o pe CFR retrăgându-se”, a declarat Gigi Becali, la Palat.

Gigi Becali, anunţ despre transferul lui Marko Dugandzic la FCSB

Gigi Becali a făcut un anunţ despre transferul lui Marko Dugandzic la FCSB. Patronul campioanei a recunoscut că este interesat de fostul golgheter de la Rapid, care a rămas liber de contract, după despărţirea de Al Tai.

