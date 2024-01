Gigi Becali l-a atacat dur pe Mihai Rotaru după mesajul din vestiar al patronului Craiovei: "Ei au spus: `Să-i călcăm pe cap`" - Antena Sport

Reclamă

E meseria voastră. Fotbal, nu lupte. Jucați fotbal`. Ei aseară au spus: `Să-i călcăm pe cap`. Eu îi învăț să joace fotbal, ei spun: `Să-i călcăm pe cap`.

Ăsta nu e fotbal. Dacă nu așa îi înveți, ei nu mai joacă fotbal. Iau un galben și le e frică. Ca să fac o mică ironie, nu mai voiam să fac, dar fac o mică ironie. Am făcut aseară o mare performanță, am bătut o echipă, care, pe toate posturile, are jucători mai buni decât noi.

Reclamă

Îți dai seama ce mare performanță? Să bați o echipă care are toți jucătorii mai buni decât tine. Îți dai seama?”, a spus Gigi Becali.

Mihai Rotaru avea așteptări mari de la Universitatea Craiova, înainte de meciul cu FCSB

Patronul oltenilor le ceruse jucătorilor lui Ivaylo Petev trebuie să demonstreze motivul pentru care anumite persoane consideră că Universitatea Craiova are cel mai bun lot din România. Totodată, Mihai Rotaru a spus că jucătorii trebuie să dea tot ce au mai bun pentru a câștiga duelul cu liderul Ligii 1, FCSB.

„Noi am făcut o analiză acuma, ce facem. Și avem un plan pentru ceea ce va urma pe termen scurt. Pentru că acuma noi avem meciul cu FCSB. Trebuie să murim pe teren la acest meci, adică trebuie să câștigăm. Trebuie să arătăm de ce foarte mulți consideră că avem cel mai bun lot din România. De ce nu arătăm în teren acest lucru? Ăsta este proiectul nostru pe termen foarte scurt.

Reclamă 4 / 0/3

El asta face întotdeauna. Nu îmi transmite mie că vrea să bage jucătorii, că asta ar însemna că nu poate să îi bage. Nu! A spus că avem nevoie de jucători care să aibă foame. Noi toți suntem de acord cu asta”, a spus Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.

Se salvează Dinamo de la retrogradare în acest sezon? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...