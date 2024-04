Gigi Becali nu le-a uitat pe rivalele Rapid şi Dinamo! Prima reacţie, după ce FCSB a devenit campioană: "Nu mă interesează!" - Antena Sport

De asemenea, Gigi Becali a mai declarat că FCSB a reuşit să câştige titlul fără nicio emoţie, îndemându-i pe toţi să sărbătorească această reuşită a roş-albaştrilor.

„Noi nu trebuie să uităm niciodată și să analizăm ce se întâmplă în fotbalul românesc. Luați Dinamo care e pe ultimul loc, Rapid care a retrogradat. Ăsta e meritul meu, am ținut echipa mereu sus. Ce s-a întâmplat în seara asta este cununa. Nu am câștigat așa, hai că ne chinuim, am câștigat en-fanfare.

Reclamă

Noi acum suntem campioni, să se bucure toată lumea. Nu mai sunt cum eram înainte. În primul rând nu mai am vârsta… fiind mai înaintată, intervine înțelepciunea. Nu câștig nimic cu nebunia. Trebuie să vedem ce înseamnă titlul ăsta. Dar pentru ce am luat noi titlul ăsta? Dacă nu ne ducem în cupele europene, degeaba. Ce fac eu cu titlul? Nu mă interesează titlul. Vreau în Europa”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Câți bani primește FCSB după ce a devenit campiona României

Se știe câți bani primește FCSB după ce a devenit campiona României. Echipa lui Gigi Becali a câștigat matematic titlul, pentru prima dată după o pauză de 9 ani. Roș-albaștrii vor încasa o sumă importantă, dar marea lovitură financiară o pot da în preliminariile Champions League, Europa League sau Conference League.

Cluburile din Liga 1 vor avea de împărțit, în total, 28 de milioane de euro la finalul sezonului. Cea mai mare sumă îi revine FCSB-ului, care va încheia pe primul loc. Totuși, diferența între campioană și ocupanta locului secund este de numai 100.000 de euro.

Reclamă 4 / 0/3

FCSB va primi, de la Liga Profesionistă de Fotbal, 2.640.000 de euro. În conturile echipei care se va clasa pe poziția secundă vor intra 2.540.000 de euro, iar ocupanta ultimului loc de podium va fi recompensată cu 2.350.000 de euro. Sezonul 2023-2024 este ultimul în care premiile nu au suferit modificări. De anul viitor, echipele din Liga 1 vor avea de împărţit un milion de euro în plus. Încă un milion de euro va ajunge la cluburi, în funcţie de audienţe. Pe Gigi Becali îl interesează cu adevărat banii celor de la UEFA. De acolo poate fi încasată o sumă cu adevărat uriașă. Este și motivul pentru care latifundiarul din Pipera a anunțat o campanie de transferuri spectaculoasă.

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...