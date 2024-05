Gigi Becali s-a dezlănţuit după meciul cu CFR Cluj: "Gâlcă să spună adevărul! Făceam schimbările din puşcărie" - Antena Sport

Gigi Becali s-a dezlănţuit după meciul cu CFR Cluj şi a făcut afirmaţii dure la adresa lui Constantin Gâlcă. Patronul de la FCSB a spus că făcea schimbările din închisoare.

Becali a mai spus că actualul antrenor al Universităţii Craiova ar trebui să recunoască că Gigi Becali se implica la echipă.

Gigi Becali s-a dezlănţuit după meciul cu CFR Cluj

„Am zis să vă onorez. Nu vreau să mă laud, nu e meritul meu. Eu nu am fost la echipa asta de vreo 2-3 ani. 9 ani am fost şi la egalitate de puncte. Record de audienţă. Mai luaţi voi şi calificările în cupele europene şi încasările. Mai luaţi şi semifinală de cupă europeană, aşa cum sunt eu. Eu nu accept ca eu să dau banii şi antrenorul să ia banii şi când ia bătaie. Eu nu sunt de acord cu asta. Cu 7 etape etape înainte am câştigat titlul că erau 13 puncte. Nu că a plecat Gâlcă. Eu făceam schimbările din puşcarie şi el spune acum că eu nu acceptam. Să spună adevărul„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.