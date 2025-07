Eugen Trică a răbufnit după Supercupa României: "Ghencea, Templul fotbalului românesc, este doar al Stelei" - Antena Sport

Îi priește FCSB-ului aici, pe stadionul din Ghencea, dar nu știu dacă va juca de acum înainte. Acest stadion, templu al fotbalului românesc, este doar al unei echipe, al Stelei București”, a spus Trică, după Supercupa României.

Florin Tănase: “Am jucat aici şi înainte”

“Clubul acesta e obişnuit să adune trofee, e în ADN-ul clubului. Mereu Steaua a câştigat, a dominat fotbalul românesc. Ne dorim să facem asta. Nu mai are nimic în comun cu vechiul stadion Steaua. Am jucat aici şi înainte, dar nu mai are nimic de-a face cu vechiul stadion”, a spus, pe de altă parte, Florin Tînase.

FCSB a câştigat Supercupa României pentru a doua oară consecutiv, după ce a învins, sâmbătă, pe stadionul Steaua, CFR Cluj, scor 2-1.