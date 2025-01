Gigi Becali, un nou transfer de la Farul la FCSB! Fotbalistul pe care îl aduce de la Gică Hagi - Antena Sport

Gică Hagi şi Gigi Becali / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES via Hepta Gigi Becali a anunţat că va transfera un fundaş central, iar jucătorul despre care vorbeşte ar fi chiar de la Farul lui Gică Hagi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Becali se pregăteşte să îl aducă pe Ionuţ Cercel, în vârstă de 18 ani. El a apucat să evolueze 9 partide în acest sezon pentru Farul. Gigi Becali, transfer-surpriză pe ruta Farul – FCSB! Potrivit fanatik.ro, fotbalistul pe care Gigi Becali a anunţat că îl va transfera, dar pe care nu l-a numit, este Ionuţ Cercel (18 ani). Ionuţ Cercel este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 200.000 de euro. Tânărul fotbalist, crescut la Academia lui Gică Hagi, a jucat 9 meciuri în Liga 1 în acest sezon. A reuşit un assist pentru constănţeni. Ionuţ Cercel este polivalent. El evoluează pe posturile de mijlocaş defensiv, fundaş dreapta şi fundaş central. Reclamă

„O să iau fundaș central în curând. Și mai am unul de 16 ani. Ăsta pe care îl vreau are 19 ani (n.r: Ionuţ Cercel are 18 ani). Ei vor face cuplu peste doi ani. Pe al nostru nu știu cum îl cheamă. Acum o să iau unul român, din campionat de la noi, de 19 ani", a declarat Gigi Becali la digisport.ro.

Gigi Becali a anunţat că renunţă la 3 jucători! Fotbaliştii care nu mai au loc în lotul FCSB-ului: „Urmează acum”

Gigi Becali a anunţat că vrea să renunţe la 3 jucători din lotul FCSB-ului. Pentru doi dintre aceştia a avut discuţii cu Valeriu Iftime, patronul Botoşaniului.

Popa, Panţîru şi Baeten au fost trecuţi pe „lista neagră” de către Gigi Becali. Milionarul din Pipera a avut discuţii cu Iftime în privinţa a doi jucători dintre aceştia, Popa şi Baeten. Iftime se arăta anterior interesat şi de Panţîru.

