Gigi Becali va contesta la TAS amenda primită de la UEFA în scandalul pariurilor: "E o chestie de principiu!" - Antena Sport

„Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu”, a fost declaraţia oferită de Gigi Becali care a declanşat un scandal de proporţii.