Gigi Becali, val de ironii la adresa lui Dan Şucu, după transferurile făcute de Rapid: "S-a păcălit şi a treia oară!" - Antena Sport

Gigi Becali l-a atacat dur şi pe Mihai Rotaru

Gigi Becali l-a atacat dur pe Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FCSB 0-3. Patronul liderului a punctat diferenţa dintre mesajul pe care l-a transmis vestiarului şi vorbele pe care şeful oltenilor le-a adresat jucătorilor săi.

”Mi-am dat seama. Care e diferența între mine și ei? Hai să nu spunem ei, să spunem Mihai (n.r.- Rotaru). Eu am fost la echipă acum vreo trei ani și le-am spus: `Jucați fotbal, aveți familie, copii, nu v-ar plăcea să vă rupă alții picioarele.

E meseria voastră. Fotbal, nu lupte. Jucați fotbal`. Ei aseară au spus: `Să-i călcăm pe cap`. Eu îi învăț să joace fotbal, ei spun: `Să-i călcăm pe cap`.

Ăsta nu e fotbal. Dacă nu așa îi înveți, ei nu mai joacă fotbal. Iau un galben și le e frică. Ca să fac o mică ironie, nu mai voiam să fac, dar fac o mică ironie. Am făcut aseară o mare performanță, am bătut o echipă, care, pe toate posturile, are jucători mai buni decât noi.

Îți dai seama ce mare performanță? Să bați o echipă care are toți jucătorii mai buni decât tine. Îți dai seama?”, a spus Gigi Becali.