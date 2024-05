Golgheterul dorit de Dan Petrescu, cale liberă spre CFR Cluj! Anunţul momentului - Antena Sport

„Am văzut că FCU a retrogradat. Am urmărit câteva meciuri după ce am plecat. Îmi pare foarte rău pentru club. În ianuarie, după acea serie de victorii, am spus că avem nevoie de o pregătire diferită, dar nimeni nu m-a ascultat. În februarie am cerut să aducem câțiva jucători, dar nu s-a întâmplat. Am spus că cineva din echipă trebuia să fie exclus, dar nu am fost ascultat”, a spus Giovanni Costantino la fanatik.ro.

