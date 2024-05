Adrian Mititelu, arătat cu degetul de un fost antrenor de la FC U Craiova: "Nu m-a ascultat! Am spus cineva trebuia exclus!" - Antena Sport

În februarie am cerut să aducem câțiva jucători, dar nu s-a întâmplat. Am spus că cineva din echipă trebuia să fie exclus, dar nu am fost ascultat. Nu dau niciun nume, spun doar că nu am fost ascultat. Am spus că dacă nu sunt ascultat, echipa riscă să retrogradeze. În schimb, mi s-a spus că fără jucătorii pe care eu voiam să-i dau afară echipa ar retrograda. Dar am avut dreptate eu”, a spus Giovanni Costantino la fanatik.ro.

Adrian Mititelu, făcut praf după retrogradarea lui FC U Craiova

Adrian Mititelu a fost făcut praf după retrogradarea lui FC U Craiova de către Basarab Panduru. Fostul mare internaţional îl consideră vinovat de contraperformanţa oltenilor pe patronul din Bănie.

Chiar dacă a investit sume uriaşe de bani în clubul din Craiova, Adrian Mititelu este acuzat că a făcut totul după bunul plac, fără să asculte sfaturile altor oameni de fotbal. Astfel, FCU Craiova, echipă pe care mulţi o aşteptau să fie departe de retrogradare, a terminat pe ultimul loc acest sezon.

„Nici nu ştii ce să mai crezi. Niciodată la începutul campionatului nu te-ai fi gândit că o asemenea echipă, cu un asemenea prim 11, cu o asemenea bancă poate să fie în situaţia asta. De altfel, chiar te gândeai că poate termina pe locurile 6, 7, 8, 9. Vedeam multă calitate la echipa asta, jucători foarte buni. Nu mă gândeam niciodată că retrogradează, dar când eşti cel mai deştept om din lume şi toţi de pe lângă tine sunt proşti, atunci n-are cum să se întâmple altceva. Cu toate astea, tot nu credeam că poate să fie in situaţia asta”, a spus Basarab Panduru, citat de a spus Basarab Panduru, citat de orangesport.ro.

