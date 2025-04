"Hai să plecăm acasă. Am venit degeaba!" Decizia radicală a lui Marius Şumudică înaintea meciuluiui - Antena Sport

Decizie incredibilă a lui Marius Şumudică înaintea meciului CFR Cluj-Rapid. Chiar antrenorul giuleştenilor a spus ce a făcut înaintea disputei din Gruia. A oprit antrenamentul şi i-a trimis acasă pe jucători pentru că simţea că aceştia nu sunt concentraţi înaintea disputei din Ardeal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică nu se dezminte. Spune că a vrut să își trezească jucătorii. Era extrem de nemulțumit de prestaţia acestora de la antrenamentul dinaintea disputei cu cei de la CFR Cluj.

Marius Şumudică nu se dezminte

Marius Şumudică a încercat să umble la mentalul propriei echipe înaintea disputei cu formaţia lui Dan Petrescu. Vrea să o ducă pe Rapid în cupele europene, dar a dezvăluit că a simţit o automulţumire a fotbaliştilor după victoria din etapa trecută contra celor de la Dinamo, scor 1-0. „E greu să pregătești orice meci, e greu să duci jucătorul mental. Azi, de exemplu, am oprit antrenamentul la un moment dat. Așa, ca un secret, am încercat să creez un conflict. Simțeam o stare de apatie și de automulțumire. Le-am zis: ‘Dacă vreți să ne mai antrenăm, bine. Dacă nu, hai să plecăm acasă, că nu are rost! Am venit degeaba’.

Am încercat să fac un șoc pentru că deja parcă se terminase campionatul. Noi n-am realizat nimic, trebuie să ajungem în cupele europene, iar ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta”, a spus Șumudică.

Rapid a bătut-o pe Dinamo, dar momentan e departe de obiectivul clubului, calificarea în cupele europene. Giuleştenii sunt pe locul 5 în play-off-ul de Liga 1, dar pot merge în Europa şi prin câştigarea Cupei României. Acolo sunt deja în semifinale unde îi vor întâlni pe cei de la Hermannstadt.