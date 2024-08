Helmut Duckadam l-a "citit" pe Gigi Becali şi ştie ce i se pregăteşte lui Vlad Chiricheş la FCSB: "Patronul îl va forţa!" - Antena Sport

Gigi Becali l-a distrus pe Chiricheş după dezastrul cu Hermannstadt

Gigi Becali nu a avut milă de jucători după înfrângerea de la Hermannstadt, pe care i-a distrus în direct la TV. Gigi Becali a spus că echipa nu are valoare şi i-a criticat pe Popa şi pe Chiricheş.

„Cauza a fost arbitrul, gol valabil care a fost anulat. A doua e că nu mai ştie omul cum să dea cu voi. Am alergat după doi iepuri şi nu am prins. Nu numai asta e cauza. A doua e că nu avem valoare. Toată echipa nu are. Ai văzut un jucător valoros? Poate Lixandru a mai mişcat. Puteam să câştigăm meciul cu Popa în minutul 11. Dă, bă, gol, dacă eşti atacant.

Eu le-am spus că atunci când îl văd pe Chiricheş, am emoţii cu el. I-am zis lui MM să jucăm cu Kiki sau cu Lixandru fundaş, că mi-e frică cu Chiricheş. Primul gol e al lui. Al doilea gol e al lui, laşi mingea la adversar? Te doare capul!„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Patronul de la FCSB a dezvăluit că Vlad Chiricheş are un salariu lunar de 30.000 de euro. Veteranul din defensiva roş-albaştrilor ar câştiga, cu tot cu prime, aproximativ 500.000 de euro pe an.

FCSB este pe penultimul loc în Liga 1. Numai nou-promovata Gloria Buzău este mai slab clasată decât campioana en-titre. Cele două echipe sunt despărţite doar prin golaveraj.