"Horaţiu Moldovan sau Marian Aioani?" Gică Popescu a dat răspunsul şi a spus cine ar trebui să fie titular la naţională - Antena Sport

(Ar trebui să fie titular?) Depinde foarte mult de evoluţiile pe care le va avea. Dacă va apăra extraordinar şi va obţine performanţe la Rapid, şi dacă Moldovan nu va apăra deloc la Atletico Madrid, va avea o şansă importantă să fie titular la echipa naţională!”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.

Gică Popescu, verdict despre transferul lui Horaşiu Moldovan la Altetico Madrid

Gică Popescu a fost întrebat şi despre situaţia lui Horaţiu Moldovan. Acesta a transmis că nu ar fi acceptat să se transfere la Atletico Madrid, dacă ştia că va fi rezerva lui Jan Oblak.

„Nu s-a întâmplat niciodată la mine aşa ceva (n.r. să plece la o echipă ştiind că va fi rezervă). Am jucat la toate echipele la care am fost şi niciodată nu am considerat că voi putea fi rezervă. M-am dus la Barcelona cu o încredere incredibilă şi în 6 luni am fost căpitan. Dacă te simţi inferior, nu joci nici în liga a 2-a. Eu nu aş fi acceptat pentru că nu m-aş fi considerat niciodată rezervă.

El nu s-a dus rezervă, trebuie să se lupte pentru postul de titular! Astăzi nu are nicio şansă să fie titular în faţa lui Oblak, dar s-ar putea ca într-o lună de zile…”, a mai spus Gică Popescu.