Ianis Stoica, dezvăluiri după despărţirea cu scandal de U Cluj: "Am avut motive"! Mărturisirea fostului fotbalist de la FCSB - Antena Sport

Am jucat un 3-5-2, nu 5-3-2. Am fost sistemul gândit de Mister, a fost ok, să zic.

Am fost mai prudenți pentru că Rapidul are echipă valoroasă. Avea patru victorii, știm ce sume s-au dat pe transferuri, sunt jucători de calitate. Am avut ocaziile noastre.

Este o luptă grea la play-off, sunt șase echipe pe un loc. Echipa care va juca cel mai deștept, va fi acolo. Eu cred că dacă vom lua nouă puncte vom fi în play-off, dar va fi foarte greu.

(n.r: Sabău e supărat pe modul în care ai plecat) M-am integrat bine aici. Am avut niște motive, dar n-aș vrea să le dezvălui din respect pentru cei de acolo, pentru că sunt mai în vârstă decât mine. Am avut motivele mele și sunt bucuros pentru alegerea făcută”, a declarat Ianis Stoica pentru digisport.ro după Rapid – Hermannstadt 2-0.

Neluţu Sabău: „Ianis Stoica a avut la U Cluj un salariu mai mare decât la FCSB”

Modul în care Ianis Stoica a părăsit-o pe U Cluj l-a deranjat pe antrenorul clujenilor, Neluţu Sabău. El a susţinut că la U Cluj Ianis Stoica a avut un salariu mai mare decât la FCSB.

"Clubul l-a respectat foarte mult, a avut și un salariu mai mare decât la FCSB, un club cu alte pretenții. Aici nu vreau să tragă niște concluzii cineva că de fapt noi suntem vinovați, că nu i s-au dat nu știu ce sume lui Ianis. Nu există. A fost plătit mai mult decât a fost plătit la FCSB. Noi l-am respectat și el a crescut foarte mult la U Cluj. În acele condiții în care de multe ori n-ar fi trebuit să joace, pentru că a jucat foarte modest. Asta este realitatea, ați văzut și dumneavoastră. După care, încet, el a început să se transforme. Pentru că și implicarea lui a fost alta, dar noi am stat tot timpul lângă el să-l ajutăm", a declarat Neluţu Sabău. Cristiano Bergodi jubilează după ce a câştigat cel de al 250-lea meci ca antrenor în Liga 1: „Punem presiune pe FCSB" Cristiano Bergodi jubilează după ce a câştigat cel de al 250-lea meci ca antrenor în Liga 1. Antrenorul giuleştenilor se gândeşte la titlu, după Rapid – Hermannstadt 2-0. Antrenorul italian e, totuşi, prudent. A spus că FCSB e încă departe, deşi giuleştenii s-au apropiat la 6 puncte, dar a recunoscut că victoria cu Hermannstadt pune presiune pe echipa antrenată de Charalambous. FCSB va juca luni, în deplasare, cu U Cluj, de la 20:30. Meciul va fi LIVE TEXT pe AS.ro. „Sunt bucuros pentru că am câştigat şi acest meci foarte greu. În prima repriză erau cu un fundaş în plus. Ne-a fost greu să îi desfacem, dar echipa s-a comportat bine din punct de vedere tactic. Am îmbunătăţit un pic acest aspect de la meciul cu CFR. Le-am spus că întotdeauna trebuie să aibă încredere şi să joace mai puţin individual decât colectiv. Se pare că au înţeles bine, dar au avut şi încredere.

În a doua repriză au intrat foarte bine băieţii şi am făcut două acţiuni foarte frumoase pentru cele 2 goluri. Nu am riscat nimic, cred eu. „Contează mult că nu am primit gol în ultimele 2 partide” Contează mult că nu am primit gol în ultimele 2 partide. Atacul e pentru suporteri, apărarea te face să câştigi meciurile. E bine că am îmbunătăţit acest aspect şi sunt mai disciplinaţi în zona centrală (n.r.: jucătorii Rapidului). Am jucat de la început cu o echipă ofensivă. Mai încolo vom vedea. (n.r.: despre presiunea pe care o pune pe FCSB) Normal, fiecare meci pe care îl câştigi pune presiune pe celelalte echipe, nu numai pe FCSB, ci şi pe celelalte echipe, care sunt în spate. Suntem pe un drum bun. Jucăm cu 2 vârfuri, e un merit al băieţilor. Acum e parfum pentru mine, e spectacol. Am jucat 2 luni fără atacant, e un merit că am rămas în faţă. Scoateţi 2 jucători de la celelalte echipe care luptă pentru titlu şi vedem ce fac ei. În acest moment, FCSB e departe, dar fiecare meci pe care îl câştigi pune presiune pe ei. Va fi un play-off bun”, a declarat Cristiano Bergodi pentru digisport.ro după Rapid – Hermannstadt 2-0. Rapid – Hermannstadt 2-0 Rapid Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 26-a a Ligii 1. Portarul sibienilor a respins şutul lui Papeau, din minutul 6, apoi Borza a trimis puţin peste transversală, în minutul 18, atunci când giuleştenii au cerut şi penalti, după contactul din careu, dintre Papeau şi Butean. Meciul şi-a pierdut din intensitate, iar scorul a fost deschis abia în minutul 54, când Ermal Krasniqi l-a învins pe Căbuz din centrarea lui Burmaz. În minutul 66, Ermal Krasniqi s-a transformat în servant pentru Albion Rrahmani şi acesta a stabilit scorul final, 2-0 pentru Rapid, care ajunge la 48 de puncte şi este pe locul secund în campionat. Hermannstadt e pe 7, cu 34 de puncte. RAPID: Aioani – Braun, Săpunaru, P. Iacob, Borza – Djokovic, Al. Albu (Oaidă 64), Papeau (Petrila 64) – E. Krasniqi (Funsho Bamgboye 75), Burmaz (Hasani 75), A. Rrahmani. ANTRENOR: Cristiano Bergodi FC HERMANNSTADT: Căbuz – Bejan, V. Găman, Ionuţ Stoica – Butean, Murgia, Biceanu (Oroian 72), Opruţ – Ianis Stoica (A. Jipa 80), D. Paraschiv (Fonseca 80), S. Balaure (G. Iancu 72). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu Cartonaşe galbene: Al. Albu 24 / V. Găman 20, Bejan 71 Arbitri: Rareş George Vidican – Vasile Marinescu, Ciprian Florin Danşa – Bogdan Dumitrache Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran – Cristina Mariana Trandafir Observator: Andrei Ioniţă

