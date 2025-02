"Îi dai unuia un pumn în gură şi nu se pune?" Cristi Manea, şocat după controversa din U Cluj - Rapid 2-1 - Antena Sport

Cristi Manea a oferit prima reacţie, după controversa uriaşă din U Cluj – Rapid 2-1. Giuleştenii au cerut penalty, după ce fundaşul a fost călcat în careu pe finalul meciului de către Van der Werff.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manea a transmis că iniţial, a crezut că a fost călcat de un alt coleg, atunci când a văzut că arbitrul Adrian Cojocaru nu acordă penalty.

Cristi Manea, şocat după controversa din U Cluj – Rapid 2-1

Manea a transmis, de asemenea, că Marius Şumudică are toate drepturile să fie nervos, după ce arbitrul nici nu a consultat la VAR faza controversată.

Fundaşul a mai declarat că Rapid nu „tremură” în lupta pentru play-off, subliniind că echipa trebuie să câştige următorul meci, cu Unirea Slobozia.

„Atacam careul și am simțit că m-a călcat cineva foarte tare. Am zis că n-are cum să nu dea penalty. Eu am crezut că m-a călcat un coleg și d-aia nu a dat.