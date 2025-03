Imagini de senzaţie cu micii fani ai Universităţii Craiova! Mai mulţi copii au făcut deplasarea pentru derby-ul cu Rapid - Antena Sport

Rapid – Universitatea Craiova este primul derby al etapei din playoff în Liga 1. Derby-ul va avea în tribune doar copii, având în vedere că rapidiştii au primit o sancţiune.

Zeci de copii au făcut deplasarea cu autocare pentru a susţine echipa lui Mirel Rădoi la derby-ul din Giuleşti.

Imagini de senzaţie cu micii fani ai Universităţii Craiova

Dan Şucu, acţionarul majoritar al celor de la Rapid, a avut un discurs dur la adresa fanilor giuleşteni care au cauzat mai multe probleme la meciurile echipei antrenate de Marius Şumudică. Omul de afaceri a făcut un apel către fani să vină să susţină aşa cum trebuie echipa. El a tras un semnal de alarmă şi a declarat că toţi banii plătiţi de Rapid pentru amenzi ar fi putut fi folosiţi pentru a dezvolta clubul.

Dan Şucu i-a avertizat şi pe cei care creează probleme şi i-a anunţat că, în viitor, Rapid va avea grijă să recupereze prejudiciile aduse chiar de la „dânşii”:

„Rapid trebuie să facă performanţă, Rapid trebuie să joace cu stadionul plin, nu cu porţile închise. Am promis că vom construi un club solid, cu baze moderne de antrenament, şi ne ţinem de cuvânt. Dar din păcate, în loc să creştem şi mai mult, plătim sancţiuni. Anul trecut, am cheltuit sute de mii de euro. Anul acesta, cheltuim la fel. Bani care ne-ar fi fost atât de necesari pentru a avea echipa a doua în liga secundă, care ne va ajuta juniorii noştri şi copiii noştri să crească mai mult şi mai bine.