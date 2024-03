"Îmi cer scuze! Un gest prostesc!" Albu a rupt tăcerea după scandalul de la Iaşi: "Am avut o perioadă nasoală din viaţa mea!" - Antena Sport

Reclamă

Îmi cer scuze, nu trebuia să fac acel gest prostesc. Am plătit şi am învăţat. Încerc să dau totul pe teren. Îmi pare rău pentru situaţia creată, nu trebuia să ies. Îmi cer scuze suporterilor şi celor din club. Am avut o perioadă mai nasoală în viaţa mea şi am simţit să refuleze. Din păcate, nu am făcut bine ce a făcut. Am plătit pentru asta. Nu contează perioada, se ia meci cu meci. Meciul direct va fi o altă partidă. Oricine poate câştiga”, a spus Alexandru Albu după Universitatea Craiova – Rapid 1-1, la digisport.ro.

Universitatea Craiova – Rapid 1-1. Echipa lui Bergodi a pierdut două puncte mari în lupta la titlu cu FCSB. Înaintea derby-ului de la finalul săptămânii, FCSB are un avans de 12 puncte în frntea clasamentului.

Alexandru Mitriţă a deschis scorul la Craiova, cu o execuţie din interiorul careului. Rapid a egalat în a doua repriză prin Hromada.

Gazdele au marcat primele la Craiova, în minutul 30, atunci când Bancu a centrat de pe partea stângă, iar Alexandru Mitriţă a fost omul potrivit la locul potrivit catapultând balonul în plasă. În startul reprizei secunde tot Mitriţă a ratat o şansă uriaşă, în minutul 47, trimiţând puţin pe lângă poartă la o greşeală a defensivei giuleştene. După numai două minute Hromada a egalat, înscriind primul său gol pentru Rapid, din faţa porţii, la pasa lui Ermal Krasniqi.

Meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1 şi înaintea ultimei etape din sezonul regular Rapid e pe locul secund, cu 52 de puncte, la 12 puncte distanţă de liderul FCSB. Universitatea Craiova ocupă locul al patrulea, cu 46 de puncte.

