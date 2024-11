"Îmi venea să intru în pământ de ruşine!" Ciprian Deac, discurs manifest după Buzău - CFR Cluj 0-1: "Regret enorm gestul" - Antena Sport

Ciprian Deac a avut un discurs manifest după Buzău – CFR Cluj 0-1. Deac şi-a cerut scuze pentru faptul că la meciul cu FC Argeş din Cupa României şi-a aruncat banderola pe gazon.

Ciprian Deac şi-a cerut scuze pentru gestul de a-şi arunca banderola pe gazon şi a dezvăluit că nici nu a mai putut să doarmă în ultimele zile.

Ciprian Deac, discurs manifest după Buzău – CFR Cluj 0-1

„Înainte să vorbim despre acest meci, vreau să îmi cer scuze faţă de toţi suporterii CFR-ului. Mi-e ruşine de gestul pe care l-am făcut de la meciul din Cupă. Nu am realizat, nu am crezut să iasă aşa urât. Am revăzut imaginile, nu îmi fac cinste, îmi venea să intru în pământ de ruşine. Nu îmi fac cinste aceste gestul, mi-e ruşine. Am jucat tot timpul şi vom juca c sufletul pentru această echipă. Clujeni mi-au au arătat dragostea necondiţionată şi mi-e ruşine. Aceste 3 zile cred că am dormit două ore. Regret enorm gestul pe care l-am făcut„, a spus Ciprian Deac la digisport.ro.

CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în deplasarea de la Buzău. Virgiliu Postolachi a marcat singurul gol al partidei.

„A fost un meci destul de greu, dar s-a văzut spiritul nostru. Echipa a arătat că suntem o familie, ne batem unul pentru alţii. 1-0 înseamnă mult pentru noi, înseamnă că echipa s-a bătut pentru orice minge. Am încredere în mine, am încredere în colegii mei. Avem un spirit bun şi concurenţa e bună. Munteanu a dat assist, bravo lui, a intrat bine. Merita să dea şi el un gol. Suntem acolo, obiectivul nostru este primul loc. Trebuie să câştigăm mereu„, a spus şi Virgiliu Postolachi.