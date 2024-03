"Îmi vine să plâng!" Laszlo Dioszegi, la capătul puterilor după ce Sepsi s-a calificat în playoff: "Au luptat ca un taur" - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dioszegi i-a lăudat pe jucători, despre care a spus că au luptat ca „un taur„. Sepsi va juca în prima etapă din playoff cu FCSB.

Laszlo Dioszegi, la capătul puterilor după ce Sepsi s-a calificat în playoff

„Sunt bucuros ca un copil, îmi vine să plâng. În minutul 90, când a egalat Petrolul, nu mai credeam. Am simţit o mare tristeţe pentru că jucătorii au luptat ca un taur. Până la urmă, am ajuns acolo unde ne era locul. Ne-am calificat. Dacă vom reuşi să câştigăm 2-3-4 meciuri, o să fiu mulţumit. Noi o să ne luptăm de la egal la egal cu toţi. O să le spun băieţilor că acesta este spiritul lui Sepsi. S-au sacrificat şi au lupta ca un taur. Eu nu am pălărie să o scot în faţa jucătorilor”, a spus Dioszegi după Petrolul – Sepsi 1-2.