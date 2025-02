"Încă nu suntem o echipă de top!" Zeljko Kopic, avertisment pentru jucătorii lui Dinamo după ce au egalat liderul Ligii 1 - Antena Sport

Zeljko Kopic a lansat un avertisment pentru jucătorii lui Dinamo, după ce „câinii” au ajuns la 12 meciuri la rând fără înfrângere în Liga 1. Chiar dacă echipa lui este la egalitate cu liderul U Cluj, croatul le cere fotbaliştilor săi să rămână cu picioarele pe pământ.

Antrenorul lui Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu FC Botoşani, din etapa a 26-a a Superligii, că deşi traversează un moment bun, formaţia sa nu este încă una de top.

Zeljko Kopic, avertisment pentru jucătorii lui Dinamo

„Urmează să întâlnim un nou adversar foarte, foarte dificil, care are la conducere un nou antrenor. Au jucat foarte bine în ultimul meci, au câştigat la Buzău şi îi respectăm. Încercăm să îmbunătăţim anumite lucruri. Mulţi adversari se blochează în apărare în meciurile cu noi, aşa că trebuie să fim mai buni în a desface aceste defensive. În acelaşi timp, trebuie să menţinem acelaşi nivel de intensitate şi energie de până acum şi să luptăm până la sfârşit.

Suntem într-un moment bun, dar încă nu suntem o echipă de top. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să înţelegem unde suntem acum şi să o luăm pas cu pas„, a spus tehnicianul croat, potrivit news.ro.

„Anul acesta am primit destule goluri în ultimele momente ale partidelor, au fost multe penalty-uri acordate adversarilor pe final… acum, mă refer cu Oţelul Galaţi, am înscris noi în prelungiri. Dar ăsta este fotbalul. Trebuie să ne adaptăm şi să acceptăm că uneori e posibil să primim goluri sau să marcăm în prelungiri. Eu sunt satisfăcut pentru faptul că am înţeles cum trebuie să jucăm acele ultime minute ale partidelor. Mentalul este unul din punctele forte ale echipei mele„, a adăugat el.