Here we go! Cristi Chivu a semnat cu Inter! Anunţul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Cristi Chivu este noul antrenor al lui Inter. Anunţul a fost făcut de Fabrizio Romano, cel mai cunoscut jurnalist de transferuri din lume. Antrenorul român a semnat un contract valabil până în iunie 2027.

Joi, Cristi Chivu era aşteptat să semneze prelungirea contractului cu Parma, dar nu a putut refuza negocierile cu Inter, aşa că i-a pus pe “hold” pe “cruciaţi”. Nerazzurii au avut de ales între românul de 43 de ani şi Cesc Fabregas şi, după ce discuţiile cu spaniolul de la Como s-au sistat, Chivu a fost alegerea celor de pe Meazza.

Cristi Chivu a semnat cu Inter

“Cristian Chivu a semnat contractul cu Inter valabil până în iunie 2027, here we go! Înţelegere totală pentru Chivu, care a semnat pe doi ani şi o lasă pe Parma pentru a reveni la Inter. Decizia a venit după ce au mai fost negocieri for Cesc Fabregas”, a notat Romano.

🚨⚫️🔵 Cristian Chivu signs in as new Inter manager until June 2027, here we go!

Agreement done for Chivu who signs a two year deal and leaves Parma to return to Inter.

It follows negotiations off this morning for Cesc Fabregas. pic.twitter.com/PHtCYnDRga

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025

Chivu îi va lua astfel locul la Inter lui Simone Inzaghi, cel care a fost deja prezentat la noua sa echipă, Al Hilal. Antrenorul român va semna un contract valabil pe următoarele două sezoane, iar Goal Italia a anunţat că va câştiga 2,5 milioane de euro pe sezon, cu jumătate de milion de euro mai mult decât se crezuse iniţial.