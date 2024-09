Întăriri pentru Marius Şumudică la Rapid! Clinton N’Jie a primit permis de muncă şi poate debuta cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Întăriri pentru Marius Şumudică la Rapid Clinton N’Jie, după ce a semnat cu Rapid / Facebook FC Rapid Vin întăriri pentru Marius Şumudică la Rapid. Clinton N’Jie a scăpat de griji şi a primit permis de muncă pentru a putea juca în România. Extrema dreapta de 31 de ani poate debuta în deplasarea cu Unirea Slobozia, din etapa a 10-a a Ligii 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Din informaţiile AS.ro, Clinton N’Jie a primit astăzi „cartea verde” şi este apt pentru a juca în tricoul giuleştenilor. Camerunezul poate rezolva problemele ofensive ale alb-vişiniilor. Rapid tocmai a fost învisă cu 2-0 de U Cluj, liderul surpriză al campionatului. Întăriri pentru Marius Şumudică la Rapid N’Jie a primit 250.000 de euro la semnătură de la Dan Şucu şi va avea un salariu uriaş. Va încasa alţi 250.000 de euro pe an. El a jucat, de-a lungul carierei, pentru Lyon, Marseille, Tottenham, Dinamo Moscova şi Sivasspor. „Sunt fericit să fiu aici, la unul dintre cele mai mari cluburi din România. Am vorbit cu patronul şi cu antrenorul. A fost o decizie uşoară să vin aici. Clubul m-a vrut mult. Sunt fericit să fiu aici. E un obiectiv pentru noi, să jucăm în Europa şi un trofeu ar fi extraordinar pentru noi. Să îi facem pe fani fericiţi. Astea sunt obiectivele mele„, a declarat Clinton N’Jie după ce a parafat înţelegerea cu echipa antrenată de Marius Şumudică. Reclamă

Oficialii Rapidului încearcă să rezolve şi problemele cu permisul de muncă al lui Aaron Boupendza. Situaţia atacantului din Gabon, cotat la 5 milioane de euro, pare a fi mai complicată. Egiptenii de la Zamalek susţin că Boupendza semnase un precontract cu ei, înainte de a semna cu Rapid.

Marius Şumudică i-a anunţat pe turci ce lovitură de proporţii a reuşit la Rapid

Şumudică este fericit că a refuzat ofertele din Turcia şi că a acceptat propunerea lui Dan Şucu.

„Am primit câteva oferte din Arabia Saudită la începutul sezonului, dar proiectele de acolo nu mă atrăgeau. Mi-am dorit să antrenez în Turcia, dar nu a venit nicio ofertă serioasă. Apoi am primit propunerea de la Rapid București, unde sunt legendă, iar proiectul m-a atras foarte mult. Am contract pe trei ani aici, iar Turcia este a doua mea casă.

I-am transferat pe Boupendza și N’Jie. Pe Boupendza l-am convins după o discuție de 5 minute. I-am spus despre proiectul nostru și de spre faptul că avem o structură economică puternică. Au fost și alte cluburi care l-au vrut pe Boupendza, dar îi mulțumesc că ne-a ales pe noi. Golgheterul din Turcia de acum 2-3 sezoane este acum cu noi, e o șansă pentru noi„, a spus Marius Șumudică pentru Ajansspor.

