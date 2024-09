"Sunt legendă aici!" Marius Şumudică i-a anunţat pe turci ce lovitură de proporţii a reuşit la Rapid: "Îi mulţumesc că ne-a ales" - Antena Sport

Marius Şumudică i-a anunţat pe turci ce lovitură de proporţii a reuşit la Rapid. Într-un interviu oferit pentru jurnaliştii de la Ajansspor, antrenorul a vorbit despre ultimele transferuri reuşite în Giuleşti.

„Şumi” este încântat că a reuşit să îl „deturneze” pe Aaron Boupendza din drumul spre Zamalek. Egiptenii chiar îl prezentaseră şi au susţinut că au semnat un precontract cu atacantul de 28 de ani.

Şumudică este fericit că a refuzat ofertele din Turcia şi că a acceptat propunerea lui Dan Şucu.

„Am primit câteva oferte din Arabia Saudită la începutul sezonului, dar proiectele de acolo nu mă atrăgeau. Mi-am dorit să antrenez în Turcia, dar nu a venit nicio ofertă serioasă. Apoi am primit propunerea de la Rapid București, unde sunt legendă, iar proiectul m-a atras foarte mult. Am contract pe trei ani aici, iar Turcia este a doua mea casă.

I-am transferat pe Boupendza și N’Jie. Pe Boupendza l-am convins după o discuție de 5 minute. I-am spus despre proiectul nostru și de spre faptul că avem o structură economică puternică. Au fost și alte cluburi care l-au vrut pe Boupendza, dar îi mulțumesc că ne-a ales pe noi. Golgheterul din Turcia de acum 2-3 sezoane este acum cu noi, e o șansă pentru noi„, a spus Marius Șumudică pentru Ajansspor, citat de sport.ro.