Ce se întâmplă cu Anderson Ceara, după ce a ratat transferul la FCSB

Anderson Ceara era dat ca transferat la FCSB, însă problemele descoperite de gruparea roș-albastră la vizita medicală au fost suficient de mari încât mutarea să pice.
Brazilianul a fost găsit cu ceva probleme la menisc, motiv pentru care transferul nu s-a mai concretizat. Acum, jucătorul și-a decis viitorul în fotbal.
Anderson Ceara se va prezenta la reunirea lotului la Csikszereda
Anderson Ceara a ratat cel mai important transferul al carierei, după ce mutarea brazilianului la FCSB a picat. Din cauza problemelor descoperite la vizita medicală, jucătorul va rămâne la Csikszereda.
Mai mult decât atât, fotbalistul se va prezenta la reunirea lotului. Anunțul a fost făcut de ciucani în cursul zilei de duminică.
„Anderson Ceará revine duminică, 21 iunie, de la București la Csíkszereda și se va alătura lotului nostru, care a început în această săptămână pregătirea de vară”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
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