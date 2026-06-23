“Am multe guri de închis”. Anderson Ceara “a rupt tăcerea” după ce transferul său la FCSB a picat

Anderson Ceara a venit cu un prim mesaj pe rețelele sociale după ce transferul său de la Csikszereda la FCSB a picat în ultimul moment după ce nu a trecut de vizita medicală. Brazilianul s-a întors la antrenamentele de la Miercurea Ciuc și a transmis că nu are timp să regrete ce s-a întâmplat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB părea că a rezolvat transferul lui Anderson Ceara, însă mutarea a picat în ultimul moment, anunțul fiind făcut pe 19 iunie de Gigi Becali. Cu patru zile înainte, brazilianul aterizase la București pentru a rezolva ultimele detalii, însă nu a trecut de vizita medicală, având probleme la zona meniscului.

Ceara, mesaj războinic după ce nu s-a mai transferat la FCSB

De la declarațiile patronului de la FCSB au urmat mai multe reacții în contradictoriu din partea celor două tabere, Csikszereda acuzând dur clubul roș-albastru pentru cum a tratat situația transferului. Până acum puțin timp, Ceara nu a avut o reacție concretă pe seama subiectului, preferând mai degrabă să transmită un mesaj cu subînțeles cu puțin timp înainte de anunțul lui Gigi Becali.

Până la urmă, Ceara a postat ceva pe rețelele sociale, mai exact câteva fotografii din sala de forță de la Csikszerda, atașând următorul mesaj: “Nu am timp să plâng. Am multe obiective de atins și multe guri de închis“.

După ce a ratat mutarea la FCSB, Ceara își dorește probabil să își găsească până la urmă un nou club, după ce a avut un sezon bun la Csikszereda. În stagiunea precedentă, brazilianul a adunat șapte goluri și opt pase decisive în 40 de meciuri.